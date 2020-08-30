ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат»

В составе армейцев голами отметились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).
После этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат», также имея в активе десять очков, занимает шестое место.
В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Спартака», а грозненская команда дома встретится с «Сочи».
Чемпионат России
6-й тур
«Ахмат» – ЦСКА - 0:3 (0:1)
Голы: Кучаев, 11. Бистрович, 88. Влашич, 90.
«Ахмат»: Шелия, Ненахов (Адамов, 86), Семенов, Нижич, Богосовац, Бериша (Садулаев, 85), Харин (Роши, 46), Исмаэл, Тимофеев (Иванов, 62), Ильин, Понсе (Мелкадзе, 47).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Тикнизян (Зайнутдинов, 46), Марадишвили (Бистрович, 65), Кучаев (Бийол, 78), Влашич, Обляков (Фукс, 78), Магнуссон, Чалов (Эджуке, 65).
Предупреждения: Тикнизян (30), Марадишвили (39), Фернандес (48), Чалов (52), Семенов (62), Дивеев (75), Щенников (78), Зайнутдинов (84), Нижич (89).