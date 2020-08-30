ЦСКА на выезде разгромил «Ахмат»

В составе армейцев голами отметились Константин Кучаев (11-я минута), Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).

После этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат», также имея в активе десять очков, занимает шестое место.

В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Спартака», а грозненская команда дома встретится с «Сочи».

Чемпионат России

6-й тур

«Ахмат» – ЦСКА - 0:3 (0:1)