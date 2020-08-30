Леонид Слуцкий: Игра с «Тамбовом» прошла по тому сценарию, который мы и предполагали

- Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. «Тамбов» большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты. К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

После этой игры «Рубин» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата казанская команда в гостях сыграет против «Динамо».