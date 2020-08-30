Станислав Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших лиг Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор, – цитирует слова Черчесова телеграм-канал сборной России. – Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России».

Как сообщает итальянская пресса, трансфер 24-летнего Миранчука обойдется «Аталанте» в 14,5 миллиона евро.