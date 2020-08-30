Виктор Гончаренко: В матче с «Ахматом» проявили характер, и в кои-то веки нам повезло

- Мы на протяжении долгого времени успешно играем в Грозном с «Ахматом». И в июле, и сегодня одержали крупные победы, но при этом матчи напряженные. Результат зависит от мелких деталей, которые складываются в нашу пользу. Мы сегодня попали под хороший прессинг. Наверное, мы сегодня не были лучшей командой, но проявили характер, и в кои-то веки нам повезло, мы набрали три очка, - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Спартака».