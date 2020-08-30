«Сочи» сыграл вничью с «Уралом», прервав свою серию из трех побед кряду

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Сочи» набрал 12 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с шестью очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Урал» на своем поле примет «Химки».

Чемпионат России

6-й тур

«Сочи» – «Урал» - 0:0 (0:0)