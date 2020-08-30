«Сочи» сыграл вничью с «Уралом», прервав свою серию из трех побед кряду

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Сочи» набрал 12 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, «Урал» с шестью очками занимает 11-ю строчку.
В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Урал» на своем поле примет «Химки».
Чемпионат России
6-й тур
«Сочи» – «Урал» - 0:0 (0:0)
«Сочи»: Джанаев, Маммана (Миладинович, 28), Мевля, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Руденко, 73), Заика, Жоаозиньо (Набиуллин, 73), Терехов, Заболотный.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Герасимов, Подберезкин (Шаболин, 82), Бикфалви, Мишкич, Егорычев, Емельянов (Аугустыняк, 78), Караев (Евсеев, 74).
Предупреждения: Терехов (50), Евсеев (79), Егорычев (82).