Соболев и Фомин вызваны в сборную России. Головин пропустит сентябрьские матчи

Официальный твиттер сборной России сообщил, что полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев вызваны в национальную команду.

При этом сентябрьские матчи Лиги наций пропустит полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший травму в матче чемпионата Франции.

Вот, что сказано в сообщении:

«Сегодня в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведет подготовку к матчам лиги наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения. Вызовы в команду получили полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

В то же время стало ясно, что не сможет помочь сборной в сентябрьских играх получивший травму Александр Головин.