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30 августа 23:43
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший вратарь «Манчестер Сити» и «Барселоны» Браво перешел в «Бетис»

Соглашение рассчитано на один сезон.

Чилийский вратарь Клаудио Браво, ранее выступавший за «Барселону» и «Манчестер Сити» заключил контракт на один сезон с «Бетисом» на правах свободного агента.

Официальный сайт севильского клуба сообщает, что в соглашении 37-летнего голкипера прописана возможность продления еще на один год.

Браво в 2016 году перешел из «Барселоны» в «Манчестер Сити» за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне вратарь сборной Чили сыграл за «горожан» 17 матчей (из них четыре в АПЛ), будучи дублером бразильца Эдерсона.

Всего за четыре года в манчестерском клубе Браво провел 61 матч, пропустив 60 мячей и 20 раз отыграв «на ноль».

В прошлом голкипер также выступал в чемпионате Испании за «Реал Сосьедад» (с 2006 по 2014 годы).

источник: ФК «Бетис»
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