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30 августа 23:48
автор: Виктор Шарафудинов

«Марсель» обыграл на выезде «Брест» благодаря дублю Чалеты-Цара

Команда Андре Виллаша-Боаша стартовала в чемпионате Франции.

Матч французской лиги 1 «Брест» – «Марсель» завершился с результатом 2:3.

Все три гола гостей организовал Флориан Товен. Полузащитник открыл счет на 20-й, а затем своими передачами помог оформить дубль хорвату Дуе Чалете-Цару, котторый отличился на 27-й и на 80-й.

У «Бреста» забивали Ромен Февр (45+1) и Гаэтан Шарбонье (89-я).

Ранее матч первого тура «Марсель» – «Сент-Этьен» был перенесен на 17 сентября, поскольку у нескольких игроков команды Андре Виллаша-Боаша нашли коронавирус.

«Брест» 23 августа уступил «Ниму» (0:4 на выезде).

13 сентября состоятся матчи «Дижон» – «Брест» и «ПСЖ» – «Марсель».

источник: «Советский спорт»
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