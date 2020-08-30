«Марсель» обыграл на выезде «Брест» благодаря дублю Чалеты-Цара

Матч французской лиги 1 «Брест» – «Марсель» завершился с результатом 2:3.

Все три гола гостей организовал Флориан Товен. Полузащитник открыл счет на 20-й, а затем своими передачами помог оформить дубль хорвату Дуе Чалете-Цару, котторый отличился на 27-й и на 80-й.

У «Бреста» забивали Ромен Февр (45+1) и Гаэтан Шарбонье (89-я).

Ранее матч первого тура «Марсель» – «Сент-Этьен» был перенесен на 17 сентября, поскольку у нескольких игроков команды Андре Виллаша-Боаша нашли коронавирус.

«Брест» 23 августа уступил «Ниму» (0:4 на выезде).