Соболев признался, что не ждал вызова в сборную России

Александр Соболев прокомментировал в вызов сборную России.

«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад», – цитирует слова Соболева официальный твиттер национальной команды.

💬 Соболев - о вызове в сборную России:



– Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. pic.twitter.com/RjyaKNob7o — Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2020

Пока в активе 23-летнего нападающего нет ни одного матча за сборную России.