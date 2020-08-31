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31 августа 00:10
автор: Виктор Шарафудинов

Соболев признался, что не ждал вызова в сборную России

Нападающего «Спартака» пригласили в национальную команду в воскресенье 30 августа.

Александр Соболев прокомментировал в вызов сборную России.

«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад», – цитирует слова Соболева официальный твиттер национальной команды.

Пока в активе 23-летнего нападающего нет ни одного матча за сборную России.

Команда Станислава Черчесова 3 сентября в первом туре Лиги наций сыграет в Москве с Сербией, а 6 сентября встретится в Будапеште с командой Венгрии.

Соболев в шести стартовых турах чемпионата РПЛ забил три мяча и сделал две результативные передачи.

источник: РФС
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