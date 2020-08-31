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31 августа 00:25
автор: Виктор Шарафудинов

Станислав Черчесов: Вызывать в сборную игроков и здесь заниматься примирением – это неправильно

Главный тренер национальной команды прокомментировал конфликт Соболева и Дзюбы.

Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» рассказал о травме Александра Головина, поделился ожиданиями от старта Лиги наций и поделился мнением по поводу конфликта Александра Соболева и Артема Дзюбы.

«Медицинский осмотр Головин еще не проходил, но по ощущением это повреждение задней поверхности бедра, – отметил Черчесов. – Думаю, что на две недели минимум он выпал. Он не прилетит в расположение сборной, в понедельник он пройдет у себя осмотр. Травма серьезная, если бы была какая-то мелочь, то он бы прилетел, мы бы его подлечили и выпустили во второй игре. Мы вызвали Соболева и Фомина вместо Луценко и Головина.

Любой тренер скажет, что любой регламент подходит, когда всё выигрываешь. Я люблю Лигу наций, она сделана вместо контрольных матчей, официальный статус игр всегда важен. Нужно занимать 1-е место для начала в группе, дальше всё объяснят.

У всех ситуация одна и та же, хорошо, что УЕФА принял решение, что мы будем играть. Сборную Сербии мы знаем, венгров тоже. В эти дни будем собирать информацию, какие футболисты будут играть у соперников. У нас пока нет информации, что игра с Венгрией отменяется из-за закрытия границ. В понедельник мы у себя сдаем тесты, а 2 или 3 сентября будем сдавать тесты от УЕФА. Это новое для нас, но привыкаем к этому.

Конфликт Соболева и Дзюбы? Всё, что ты делаешь как тренер, имеет смысл. Вызывать игроков и здесь заниматься примирением – это неправильно. С Сашей у меня ни одного разбора на эту тему не было, в понедельник всё обсудим. Так, как я видел эту ситуацию во время игры, почувствовал, что это не просто игровой момент, а неприязнь. Если до того они не примирились, то это надо было сделать. Много хороших игроков не бывает, мы не должны ими разбрасываться. В команде должна быть конкурентная среда. Игры идут, поэтому мы не могли вызывать кого-то после каждой из них. Хотели один раз объявить, кто пополнит заявку. Сейчас матчи закончились, поэтому мы один раз объявили».

3 сентября сборная России сыграет в Москве с командой Сербии, а 6 сентября сыграет с венграми в Будапеште.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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