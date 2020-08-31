Юрий Матвеев: Ничья – это закономерный итог матча «Сочи» – «Урал»

Главный тренер «Урала» Юрий Матвев прокомментировал ничью своей команды в выездном матче против «Сочи» (0:0).

«Как и предполагалось, была вязка игра, – цитирует пресс-конференцию Матвеева официальный сайт «Урала». – Что мы, что «Сочи», буквально три дня назад провели игры. И при такой духоте больших скоростей мы сегодня видеть не могли. Если в первом тайме соперник владел территориальным преимуществом, то во втором тайме мы забрали мяч и пытались проводить свои атаки. Моменты были как у «Сочи», так и у нас. Поэтому, думаю, что ничья – это закономерный итог сегодняшнего матча. Хотя, в конце провели хорошую контратаку и могли увезти от сюда три очка. Конечно, очень обидно.

Илья Помазун отстоял четыре матча. Качество его игры удовлетворяет, поэтому нет смысла менять вратаря. Впереди в чемпионате пауза, будем смотреть. У нас будет время и отдохнуть, и потренироваться. К сожалению, два вратаря одновременно играть не могут. Поэтому пока выбор пал на Помазуна. Но Годзюр – это наш «старый» боевой товарищ. Мы его ни в коем случае не списываем. Он всегда готов к выходу. Как только возникнет ситуация, он окажется нам полезен.

Караев пеплохо вошел в игру, очень много боролся, очень много открывался, перемещался, прессинговал. Это мы от него и просили. Хотелось, конечно, больше индивидуальных действий именно в штрафной площади соперника. Но в первом тайме до него не часто доходил мяч. Поэтому поставлю ему твёрдую четверку».

В шести турах «Урал» набрал шесть очков и занимает 11-е место.