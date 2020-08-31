Мурад Мусаев: «Краснодар» может приобрести игрока с правильным паспортом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не исключает того, что в ближайшее время в команде может появиться еще один новичок.

«Больших кадровых усилений не планируется, но мы не исключаем, что можем взять игрока с правильным паспортом. Пока нет ничего. Возможно, таких приобретений не будет», – цитирует слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».

После шести туров чемпионата России «Краснодар» занимает девятое место, набрав восемь очков.

В конце сентября команде Мусаева предстоит сыграть в плей-офф раунде Лиги чемпионов.