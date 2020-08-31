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31 августа 00:57
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший арбитр Федотов вызвал Широкова на поединок по правилам ММА

10 августа экс-футболист сборной России избил судью Никиту Данченкова во время товарищеского матча.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов вызвал экс-игрока «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова на бой по правилам ММА.

Заявление Федотова было опубликовано на канале «Борзыкин» на YouTube:

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я — бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами – с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушёл. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов».

источник: Youtube
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