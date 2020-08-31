Бруно Фукс получил травму в дебютном матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что бразильский защитник Бруно Фукс получил травму в выездном матче шестого тура против «Ахмата» (3:0).

«В матче с «Ахматом» игровые качества Фукса были менее заметны, чем у Эджуке. Но Бруно получил травму», – рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Для 21-летнего Фукса матч в Грозном стал дебютным в составе армейцев. Он вышел на замену на 78-й.

25 августа Бруно подписал с московским клубом контракт до лета 2025 года. ЦСКА приобрел защитника у бразильского «Интернасьонала» за 8 миллионов евро.