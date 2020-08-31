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31 августа 06:56
автор: Артур Гичунцев

Алекс Крал: «Спартак» не сражается с «Зенитом», мы бьемся за титул

В данный момент красно-белые занимают первое место в таблице, опережая питерский клуб на одно очко.

Хавбек «Спартака» Алекс Крал высказался о выступлении московского клуба в текущем сезоне.

«Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать.

Готовы ли мы сражаться с «Зенитом»? Мы не сражаемся с «Зенитом» или каким-либо другим клубом: «Спартак» бьется за титул», – цитирует полузащитника газета «Известия».

13 сентября «Спартак» сыграет гостевой матч с московским ЦСКА. Встреча седьмого тура РПЛ пройдет на домашней арене армейцев.

источник: «Советский спорт»
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В данный момент красно-белые занимают первое место в таблице, опережая питерский клуб на одно очко.
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