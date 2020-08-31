СМИ: Ван де Бек близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, его переход обойдется клубу в 40 млн евро. Отмечается, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет.

Также сообщается, что англичане выиграли борьбу за футболиста благодаря гендиректору «Аякса» Эдвину ван дер Сару. Последний выступал за «МЮ» с 2005 по 2011 год.

В минувшей компании 23-летний голландец провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.