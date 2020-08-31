Отец Месси надеется уговорить Бартомеу отпустить игрока

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, договорился о встрече с главой каталонского клуба Жозепом Бартомеу.

Как сообщает Mundo Deportivo, Месси-старший хочет убедить функционера одобрить его уход в другую команду. Отмечается, что форвард устал от провалов команды в Лиге чемпионов и хочет попробовать себя в другом чемпионате до завершения карьеры.

Впрочем, Бартомеу не собирается отпускать игрока. Он согласился на встречу с его отцом в знак уважения.

По информации СМИ, Месси решил покинуть клуб разговора с новым тренером команды Рональдом Куманом, который заявил, что у него больше не будет привилегий в команде.