Игнашевич – после матча с «Велесом»: У «Торпедо» нет кризиса

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался после победы над «Велесом» (5:0) в матче шестого тура ФНЛ.

«Хочу сказать, что мы играли с хорошей командой. Очень гибкой тактически. И вполне возможно, что счет не отражает соотношение сил. Тактически соперник нас удивил. После удаления нам стало легче в центре. Эта победа заслуженная.

Футбол – непредсказуемая игра. С «Шинником» в Кубке пропустили два гола со стандарта, хотя моментов у нас было гораздо больше. А сегодня сразу два пенальти и 2:0. У нас нет кризиса, мы могли иметь очков гораздо больше», – сказал специалист пресс-службе ФНЛ.

В следующем туре «Торпедо» на выезде сыграет против «СКА-Хабаровска» , а «Велес» в гостях встретится с «Акроном».