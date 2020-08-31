ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 августа 09:45
автор: Артур Гичунцев

Кержаков – после матча с «Локомотивом»: Сейчас не время впадать в суперрасстройство

Питерский клуб не смог вернуться на первое место в перед паузой на матчи сборных.

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался после матча с «Локомотивом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«В принципе игра была равная. Но «Локомотив» играл в манере, похожей на «Динамо». То есть от обороны и на контратаках. Единственное отличие – «Динамо» играло в пять защитников, «Локомотив» – в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.

Расстроил ли результат? Все еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.

После этой ничьи «Зенит» уже не лидер чемпионата? Это после шести туров тоже трагедией не назовешь», – цитирует голкипера «Матч ТВ».

В следующем туре питерский клуб на своем поле примет «Арсенал», а «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Тиаго Силва официально в «Челси»Amazon заказал 1800 электрических фургонов Mercedes-Benz для поставок по ЕвропеЯпонская корпорация Panasonic участвует в создании летающего электромобиля eVTOLВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Хаби Алонсо – о решении Месси покинуть «Барселону»: Такое впечатление, что он поддается эмоциям
Ранее сообщалось, что аргентинец договорился о переходе в «Манчестер Сити».
31.08.2020 10:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кержаков – после матча с «Локомотивом»: Сейчас не время впадать в суперрасстройство
Питерский клуб не смог вернуться на первое место в перед паузой на матчи сборных.
31.08.2020 09:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Игнашевич – после матча с «Велесом»: У «Торпедо» нет кризиса
В данный момент столичный клуб занимает 10-е место в таблице.
31.08.2020 09:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В «Баварии» подтвердили скорую продажу Алькантары
Ранее сообщалось, что полузащитник договорился о переходе в «Ливерпуль».
31.08.2020 09:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малиновский – об уходе из «Аталанты» после трансфера Миранчука: Это всего лишь слухи
Ранее стало известно, что итальянцы согласовали переход россиянина за 14,50 млн евро.
31.08.2020 08:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Отец Месси надеется уговорить Бартомеу отпустить игрока
Ранее сообщалось, что аргентинец договорился о переходе в «Манчестер Сити».
31.08.2020 08:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гильерме – Миранчуку: Было здорово играть с тобой все эти годы (фото)
Ранее стало известно, что российский футболист перешел в «Аталанту».
31.08.2020 07:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Ван де Бек близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
Ранее сообщалось, что у него есть предложения от «Барселоны» и «Реала».
31.08.2020 07:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
За каждый пропущенный день «Барселона» будет лишать Месси по 110 тысяч евро
Клуб ввел санкции против капитана.
31.08.2020 07:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Алекс Крал: «Спартак» не сражается с «Зенитом», мы бьемся за титул
В данный момент красно-белые занимают первое место в таблице, опережая питерский клуб на одно очко.
31.08.2020 06:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика