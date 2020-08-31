Кержаков – после матча с «Локомотивом»: Сейчас не время впадать в суперрасстройство

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался после матча с «Локомотивом» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«В принципе игра была равная. Но «Локомотив» играл в манере, похожей на «Динамо». То есть от обороны и на контратаках. Единственное отличие – «Динамо» играло в пять защитников, «Локомотив» – в четыре. Но команды, которые плотно садятся в оборону, в любом варианте сложно вскрывать.

Расстроил ли результат? Все еще впереди, а сейчас совсем не время для того, чтобы впадать в суперрасстройство. Конечно, мы рассчитывали набрать больше очков по итогам двух последних матчей. Но посыпать голову пеплом явно не стоит.

После этой ничьи «Зенит» уже не лидер чемпионата? Это после шести туров тоже трагедией не назовешь», – цитирует голкипера «Матч ТВ».

В следующем туре питерский клуб на своем поле примет «Арсенал», а «Локомотив» сыграет в гостях против «Ростова».