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31 августа 10:09
автор: Артур Гичунцев

Хаби Алонсо – о решении Месси покинуть «Барселону»: Такое впечатление, что он поддается эмоциям

Ранее сообщалось, что аргентинец договорился о переходе в «Манчестер Сити».

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

«Такое впечатление, что он поддается эмоциям. Это не лучший способ в решении проблем. Он думает, что получит удовольствие от футбола в новой команде, но это не так. Ему просто нужно отнестись с пониманием к положению клуба. Вот и все», – цитирует испанца Sport Bild.

33-летнмй Месси отправил факс в офис клуба с просьбой отпустить его этим летом. Также он не приехал в расположение команды для предсезонной подготовки.

По информации СМИ, форвард решил покинуть «Камп Ноу» после разговора с новым тренером Рональдом Куманом.

источник: «Советский спорт»
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Хаби Алонсо – о решении Месси покинуть «Барселону»: Такое впечатление, что он поддается эмоциям
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