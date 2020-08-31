Хаби Алонсо – о решении Месси покинуть «Барселону»: Такое впечатление, что он поддается эмоциям

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

«Такое впечатление, что он поддается эмоциям. Это не лучший способ в решении проблем. Он думает, что получит удовольствие от футбола в новой команде, но это не так. Ему просто нужно отнестись с пониманием к положению клуба. Вот и все», – цитирует испанца Sport Bild.

33-летнмй Месси отправил факс в офис клуба с просьбой отпустить его этим летом. Также он не приехал в расположение команды для предсезонной подготовки.

По информации СМИ, форвард решил покинуть «Камп Ноу» после разговора с новым тренером Рональдом Куманом.