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31 августа 10:43
автор: Артур Гичунцев

Александр Кержаков: Кокорин – номер один среди российских нападающих

Этим летом он покинул питерский клуб и стал игроком «Спартака».

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил профессиональные качества Александра Кокорина.

«Относительно Кокорина мое мнение не изменилось. По совокупности футбольных качеств Александр – номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление – все при нем. Хотелось бы, чтобы он, наконец-то, реализовал свой потенциал», – цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Напомним, 29-летний Кокорин подписал контракт со «Спартаком 1 августа. Он до сих пор не дебютировал за москвичей из-за проблем со здоровьем.

источник: «Спорт уик-энд»
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