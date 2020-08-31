Александр Кержаков: Кокорин – номер один среди российских нападающих

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин оценил профессиональные качества Александра Кокорина.

«Относительно Кокорина мое мнение не изменилось. По совокупности футбольных качеств Александр – номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление – все при нем. Хотелось бы, чтобы он, наконец-то, реализовал свой потенциал», – цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Напомним, 29-летний Кокорин подписал контракт со «Спартаком 1 августа. Он до сих пор не дебютировал за москвичей из-за проблем со здоровьем.