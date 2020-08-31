Агент Тьяго Силвы рассказал, почему игрок покинул «ПСЖ»

Пауло Тониетто, агент защитника Тьяго Силвы, раскрыл детали ухода футболиста из «ПСЖ». По его словам, игрок решил отказаться от продления контракта из-за отношения спортивного директора Леонардо.

«Два месяца назад он сказал Тьяго, что не будет предлагать ему новый контракт. После финала Лиги чемпионов Леонардо позвонил и предложил остаться. Как это назвать? Силва уже договорился о переходе в «Челси». Он не мог отказаться. К тому же, подписание контракта на таких условиях можно расценивать как унижение», – приводит слова Тониетто PSGtalk.

35-летний Силва выступал за «ПСЖ» с 2012-го по август 2020 года. Он провел 315 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. В составе «ПСЖ» он стал семикратным чемпионом Франции.