Микаэль Брага: Миранчук станет одним из лучших игроков серии A

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«В «Аталанте» у Миранчука перспектив больше, чем в сегодняшнем «Локомотиве», она может быть для него очень хорошим местом, чтобы там развиваться.

Бергамаскам наверняка будет сложнее повторить сюрпризы прошлого сезона, но Миранчук, по-моему, станет одним из лучших игроков серии A в новом сезоне. И в Лиге чемпионов, конечно, он тоже способен выступить хорошо», – цитирует журналиста «Евро-Футбол».