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31 августа 11:59
автор: Артур Гичунцев

Микаэль Брага: Миранчук станет одним из лучших игроков серии A

Ранее сообщалось, что «Локомотив» получит за 24-летнего футболиста 14,50 млн евро.

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага прокомментировал переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«В «Аталанте» у Миранчука перспектив больше, чем в сегодняшнем «Локомотиве», она может быть для него очень хорошим местом, чтобы там развиваться.

Бергамаскам наверняка будет сложнее повторить сюрпризы прошлого сезона, но Миранчук, по-моему, станет одним из лучших игроков серии A в новом сезоне. И в Лиге чемпионов, конечно, он тоже способен выступить хорошо», – цитирует журналиста «Евро-Футбол».

источник: «Евро-футбол.ру»
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