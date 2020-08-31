Вадим Евсеев: Не уступили «Динамо» ни по моментам, ни по движению

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги после матча с московским «Динамо» в шестом туре РПЛ.

«С «Динамо» была неплохая игра. Готовясь к ней, предполагали, что соперник будет играть не по той схеме, что с «Зенитом», а как в 4-х предыдущих матчах. Но увидев перед игрой протокол, поняли, что «Динамо» сыграет в 3 центральных защитника. Успели внести коррективы. Футболисты у «Уфы» обученные, поняли, что от них требуется. Как от нападающих, так и от опорных.

В какой-то степени тактика соперника облегчила нам задачу. Прессинговали «Динамо» грамотно, в начале атак уходили на фланг. Все было нормально. Известно: кто выигрывает единоборства, тот выигрывает матч. На это и был сделан упор.

Не уступили сопернику ни в чем. Ни по моментам, ни по движению. Все, что запланировали, выполнили. Помогло и то, что «Динамо» полностью выложилось в матче с «Зенитом», как эмоционально, так и физически.

Получил удовольствие от того, как в середине поля сыграла тройка Безденежных-Фольмер-Емельянов. Это был первый матч, когда они вышли в стартовом составе в таком сочетании. И ребята провели его качественно, несмотря на молодость.