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31 августа 12:25
автор: Артур Гичунцев

Наир Тикинизян: У ЦСКА есть характер, болельщики увидели это в матче с «Ахматом»

Встреча прошла в Грозном.

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ахматом» (3:0) в шестом туре РПЛ.

«У ЦСКА есть характер, все болельщики в игре с «Ахматом» это увидели. Да, возможно, по качеству игры мы выступили не должным образом, но характер и самоотдача были на высшем уровне, за что нам воздалось свыше», – сказал футболист.

После этой игры ЦСКА набрал десять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат», также имея в активе десять очков, занимает шестое место.

В следующем туре армейцы на своем поле сыграют против «Спартака», а грозненская команда дома встретится с «Сочи».

источник: ПФК ЦСКА
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