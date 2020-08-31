«Ювентус» намерен вернуть Мандрагору

По информации Calcio Mercato, руководство «бьянконери» заинтересовано в возвращении 23-летнего итальянца в команду. Отмечается, что сумма сделки может составить около 26 миллионов евро.

Напомним, что Мандрагора перешел в «Ювентус» в январе 2016 года из «Дженоа» за 9 миллионов евро. Однако он лишь один раз выходил на поле в футболке туринцев – его дважды отдавали в аренду в «Кротоне» и «Пескару», а летом 2018-го продали в «Удинезе» за 20 миллионов.

В составе «зебр» полузащитник провел 64 встречи, забив шесть голов и отдав четыре ассиста. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.