Клуб, объявивший о сборе пожертвований, собрал более 30 тысяч рублей

Футбольная команда «Красный», которая представляет Смоленскую область в Профессиональной футбольной лиге, за неделю собрала более 31 тысяч пожертвований. Ранее директор клуба Роман Тимашков бросил клич о сборе материальной помощи на содержание команды, которую не поддерживает администрация региона.

В понедельник во время стрима Роман Анатольевич развеял опасения чиновников, которые боятся, что ФК «Красный» повторят судьбу канувшего в лету клуба «Днепр».

Также директор смоленской команды объяснил, почему матч четвертого тура ПФЛ против «Салюта» задержался на два часа. Встреча проходила в минувшую субботу в Белгороде и завершилась со счетом 0:0.

Еще одной тема стрима стала поддержка «Красного», в том числе и на выездных матчах. Домашние встречи команды пока проходят без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в области.

Напомним, что «Красный» выступает в группе №3 ПФЛ. После четырех туров команда, возглавляемая Виктором Булатовым, имеет пять очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице. Единолично лидирует ФК «Рязань», у которого 12 очков.