Анатолий Бышовец – об Алексее Миранчуке: Сейчас многие игроки стремятся играть за рубежом

– Сейчас многие игроки стремятся играть за рубежом. «Монако», заплативший за Головина 30 миллионов евро, сильно отличается от «Аталанты», которая в основном работает за счет продажи игроков. Поэтому я оправдываю решение «Локомотива» продать Миранчука даже за такую сумму, – цитирует Бышовца Sport24.

Вчера, 30 августа, пресс-служба железнодорожников сообщила о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту» за сумму около 14,5 миллионов евро.

За девять сезонов в составе «Локомотива» полузащитник провел 228 матчей, в которых забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.