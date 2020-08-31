«Шальке» заинтересован в подписании голкипера «Арсенала» Мартинеса

По данным Sky Sports, 27-летним аргентинцем готов приобрести «Шальке», испытывающий проблемы с позицией голкипера. Напомним, по окончании минувшего сезона первый номер гельзенкирхенцев Александр Нюбель на правах свободного агента перешел в «Баварию».

Сообщается, что Мартинес не против перехода в другой клуб, но только в случае, если руководство «канониров» не предоставит ему гарантий в получении достаточного игрового времени. Помимо «Шальке», игроком интересуется «Астон Вилла».

Мартинес выступает за «Арсенал» с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча, пропустил 24 гола и девять раз отстоял «на ноль». Вместе с командой вратарь стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии