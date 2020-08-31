Экс-голкипер «МЮ»: Мы могли наблюдать за тем прогрессом, которого достиг ван де Бек в «Аяксе»

– Те, кто наблюдал за игроком во время его пребывания в чемпионате Нидерландов, могли наблюдать за тем прогрессом, которого он достиг. Я думаю, Сульшер понимает, что команде необходим резерв на каждой позиции, чтобы хорошо выступать на нескольких фронтах, а не только для одного конкретно соревнования, – цитирует Боснича Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 23-летний голландец близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро. Его контракт будет рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне полузащитник провел 37 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.