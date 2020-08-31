«Марсель» подписал экс-защитника «Интера» Нагатомо

Отмечается, что соглашение 33-летнего японца с командой рассчитано на один год.

Ранее Нагатомо выступал за такие клубы, как «Интер», «Галатасарай», «Чезена» и «Токио». В общей сложности он провел в своей карьере 376 матчей, забил 20 голов и отдал 30 ассистов.

За сборную Японии защитник отыграл 122 встречи (4 гола).