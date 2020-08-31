«Марсель» подписал экс-защитника «Интера» Нагатомо

Отмечается, что соглашение 33-летнего японца с командой рассчитано на один год.
Ранее Нагатомо выступал за такие клубы, как «Интер», «Галатасарай», «Чезена» и «Токио». В общей сложности он провел в своей карьере 376 матчей, забил 20 голов и отдал 30 ассистов.
За сборную Японии защитник отыграл 122 встречи (4 гола).
𝗢𝗠 𝟮𝟬/𝟮𝟭 𝗣𝗮𝗰𝗸 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗲𝗿 🎁— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2020
➡️ Booster 𝗔𝗱𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 found ✅
➡️ 𝗨𝗻𝗯𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 done ✅
➡️ 𝗦𝗵𝗶𝗻𝘆 cards won ✨
➡️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 @YutoNagatomo5 👋#DroitAuBut pic.twitter.com/55vNuTn9Kc