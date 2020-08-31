Георгий Джикия: Моя личная цель на сезон - забить гол и избавиться от ненужных карточек и нервов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, какие личные цели поставил перед собой в новом сезоне.

«У меня цель забить как минимум один гол. И избавиться от этих желтых карточек ненужных и нервов, когда я на людей ору во время матча как дикарь какой-то.

Я работаю над этим, уже спокойнее стал. Кажется, даже судьи это отмечают», — цитирует футболиста «КП».

Напомним, в стартовавшем сезоне Джикия принял участие во всех шести матчах и отметился одной результативной передачей.

После шести туров «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ. Красно-белые набрали 14 очков и на одно очко опережают «Зенит».