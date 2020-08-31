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31 августа 19:29
автор: Юрий Нечаев

УЕФА утвердил новый регламент проведения матчей национальных сборных

В начале сентября стартует новый розыгрыш Лиги наций.

УЕФА внес изменения в регламент проведения матчей национальных сборных.

Новые правила обусловлены тем, что командам предстоит проводить матчи на фоне пандемии коронавируса.

Пресс-служба УЕФА сообщает, что в том случае, если группа футболистов одной команды будет помещена на карантин, запланированный матч пройдет по расписанию, если в команде наберется как минимум 13 футболистов, включая одного вратаря. Если необходимого количества игроков не будет, то матч может быть перенесен на другую дату.

В том случае, если перенос игры невозможен, команда, по вине которой матч не состоялся, будет признана проигравшей. Если же встреча не прошла по вине обеих сторон либо по не зависящим от них причинам, результат будет определен жребием (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0).

Напомним, в рамках Лиги наций 3 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Сербии, а 6 сентября - в гостях со сборной Венгрии.

источник: UEFA (УЕФА)
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