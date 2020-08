Полузащитник Генрих Мхитарян, права на которого принадлежали «Арсеналу», продолжит карьеру в «Роме».

Пресс-служба лондонцев сообщила, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN 👊