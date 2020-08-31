ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 августа 21:59
автор: Юрий Нечаев

Андрей Мостовой: Атмосфера в сборной хорошая, все ребята общаются доброжелательно

Россияне продолжают подготовку к матчам Лиги наций.

Дебютант сборной России Андрей Мостовой поделился первыми эмоциями от пребывания в национальной команде.

«Отличные ощущения, я долго шел к этому и вот это произошло. Все ребята соскучились, общаются хорошо, доброжелательно. Сразу видно, что атмосфера хорошая.

Ребята из «Зенита» подсказали, что делать, а что не нужно делать.

Я приехал, чтобы хорошо себя проявить. А ознакомительный сбор или нет, это уже другое. Я в любом случае буду показывать все, что могу», - цитирует полузащитника пресс-служба сборной.

Напомним, в рамках Лиги наций 3 сентября россияне в Москве сыграют с командой Сербии, а 6-го числа - в гостях со сборной Венгрии.

Мостовой в текущем сезоне провел за «Зенит» шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Топ 3 самых надежных автомобилей со вторичного рынкаВ РУСАДА нашли кем заменить ГанусаДаниил Медведев проиграл в Нью-ЙоркеМуж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддомеЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаШирокову не простили избиение судьи
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице
31.08.2020 22:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Чалов покинул расположение молодежной сборной России из-за проблем с коленом
Игрок из-за травмы пропустил несколько матчей ЦСКА.
31.08.2020 22:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Мостовой: Атмосфера в сборной хорошая, все ребята общаются доброжелательно
Россияне продолжают подготовку к матчам Лиги наций.
31.08.2020 21:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» опубликовал результаты медицинского обследования Головина
Футболист вынужден пропустить сентябрьские матчи сборной России в Лиге Наций.
31.08.2020 21:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Два футболиста «ПСЖ» сдали сомнительный тест на коронавирус
Имена спортсменов не сообщаются.
31.08.2020 21:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сильва, представленный в качестве игрока «Реал Сосьедад», болен коронавирусом
Презентация состоялась в понедельник.
31.08.2020 21:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Мхитарян расторг контракт с «Арсеналом» и стал игроком «Ромы»
Футболист выступал за римский клуб на правах аренды.
31.08.2020 20:38
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Чайка» в концовке матча вырвала победу у «Факела»
Заключительная встреча шестого тура Футбольной национальной лиги между «Чайкой» и «Факелом» завершился победой песчанокопской команды со счетом 2:1.
31.08.2020 19:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Омари Тетрадзе: Каждый игрок тбилисского «Локомотива» будет стараться проявить себя против «Динамо»
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал итоги жеребьевки второго раунд квалификации Лиги Европы, в котором бело-голубые сыграют с тбилисским «Локомотивом»
31.08.2020 19:33
Футбол
автор: Владислав Корегин
УЕФА утвердил новый регламент проведения матчей национальных сборных
В начале сентября стартует новый розыгрыш Лиги наций.
31.08.2020 19:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика