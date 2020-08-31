Андрей Мостовой: Атмосфера в сборной хорошая, все ребята общаются доброжелательно

Дебютант сборной России Андрей Мостовой поделился первыми эмоциями от пребывания в национальной команде.

«Отличные ощущения, я долго шел к этому и вот это произошло. Все ребята соскучились, общаются хорошо, доброжелательно. Сразу видно, что атмосфера хорошая.

Ребята из «Зенита» подсказали, что делать, а что не нужно делать.

Я приехал, чтобы хорошо себя проявить. А ознакомительный сбор или нет, это уже другое. Я в любом случае буду показывать все, что могу», - цитирует полузащитника пресс-служба сборной.

Андрей Мостовой: «Очень хотел получить вызов в сборную, и рад, что это произошло»https://t.co/hsJGtcecHz — Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2020

Напомним, в рамках Лиги наций 3 сентября россияне в Москве сыграют с командой Сербии, а 6-го числа - в гостях со сборной Венгрии.

Мостовой в текущем сезоне провел за «Зенит» шесть матчей и отметился одной результативной передачей.