Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России из-за проблем с коленом.

«Причиной стали вновь появившиеся проблемы с коленным суставов, которые хоть и не представляют серьезной угрозы, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования. В связи с этим участие футболиста в ближайших матчах молодежной сборной исключено», - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Напомним, в стартовавшем сезоне из-за травмы Чалов пропустил три матча ЦСКА.

Добавим, что в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России 4 сентября на своем поле сыграет с командой Болгарии, а 8-го числа в гостях - со сверстниками из Польши.