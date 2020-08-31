«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

«Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем на один год.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Official Statement: @Ibra_official ➡ https://t.co/Kjmwp0dcr0— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/zlp4gsMrZP#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/l0pO3DNPKU
Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. В прошлом сезоне 38-летний нападающий провел за красно-черных 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.