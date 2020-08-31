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31 августа 22:18
автор: Юрий Нечаев

«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице

«Милан» продлил контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем на один год.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. В прошлом сезоне 38-летний нападающий провел за красно-черных 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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