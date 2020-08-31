ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
31 августа 22:45
автор: Юрий Нечаев

Бывший капитан «Локомотива» Петров ушел из жизни на 83-м году жизни

Футболист также выступал за «Спартак» и ЦСКА.

Бывший полузащитник «Локомотива» Борис Петров умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Он всегда не очень любил обращаться к врачам. Уже потом мы узнали, например, что перенес на ногах инфаркт… А тут, когда ему стало плохо, вызвали скорую. Внучка Настя еще говорит: «Дедушка, ты полежи!» А он говорит: «Не могу лежать…» Увезли в больницу, мы приехали туда с ним. Вернулись, а на следующий день звонят, говорят, что его не стало», - рассказала вдова Петрова Валентина Ивановна.

С 1965 по 1969 год Петров провел за «Локомотив» 110 матчей и забил 11 голов.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Xiaomi анонсировала третье поколение технологии подэкранных камерКоличество электромобилей в России приблизилось к восьми тысячамГерои старта. Обзор 5-го тура РПЛ на примере главных персон проведённых матчейБудущий трансфер Головина оценили в 80 миллионов евроЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаМуж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
Златан Ибрагимович: Я всегда был с «Миланом», даже когда выступал за другие команды
Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице.
31.08.2020 23:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Руис подписал контракт с «Бетисом»
Игрок присоединился к испанскому клубу в качестве свободного агента.
31.08.2020 23:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бывший капитан «Локомотива» Петров ушел из жизни на 83-м году жизни
Футболист также выступал за «Спартак» и ЦСКА.
31.08.2020 22:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице
31.08.2020 22:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Чалов покинул расположение молодежной сборной России из-за проблем с коленом
Игрок из-за травмы пропустил несколько матчей ЦСКА.
31.08.2020 22:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Мостовой: Атмосфера в сборной хорошая, все ребята общаются доброжелательно
Россияне продолжают подготовку к матчам Лиги наций.
31.08.2020 21:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» опубликовал результаты медицинского обследования Головина
Футболист вынужден пропустить сентябрьские матчи сборной России в Лиге Наций.
31.08.2020 21:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Два футболиста «ПСЖ» сдали сомнительный тест на коронавирус
Имена спортсменов не сообщаются.
31.08.2020 21:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сильва, представленный в качестве игрока «Реал Сосьедад», болен коронавирусом
Презентация состоялась в понедельник.
31.08.2020 21:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Мхитарян расторг контракт с «Арсеналом» и стал игроком «Ромы»
Футболист выступал за римский клуб на правах аренды.
31.08.2020 20:38
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика