Бывший капитан «Локомотива» Петров ушел из жизни на 83-м году жизни

Бывший полузащитник «Локомотива» Борис Петров умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

На 83-м году ушёл из жизни прославленный футболист и тренер «Локомотива» Борис Петров.



Мы выражаем соболезнования родным и близким Бориса Николаевича.https://t.co/IIjrcDAw1y — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2020

«Он всегда не очень любил обращаться к врачам. Уже потом мы узнали, например, что перенес на ногах инфаркт… А тут, когда ему стало плохо, вызвали скорую. Внучка Настя еще говорит: «Дедушка, ты полежи!» А он говорит: «Не могу лежать…» Увезли в больницу, мы приехали туда с ним. Вернулись, а на следующий день звонят, говорят, что его не стало», - рассказала вдова Петрова Валентина Ивановна.