Златан Ибрагимович: Я всегда был с «Миланом», даже когда выступал за другие команды

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал продление контракта с «Миланом».

«Я чувствую, что всегда был с «Миланом», даже когда выступал за другие команды. Здесь ко мне всегда хорошо относились. Я хочу быть примером для всей команды», - цитирует шведа пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем на один сезон.

Форвард вернулся в Италию из «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года. В прошлом сезоне 38-летний нападающий провел за красно-черных 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.