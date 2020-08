Мхитарян попрощался с «Арсеналом»

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян попрощался с лондонским «Арсеналом».

«Рад сообщить, что я присоединяюсь к «Роме». Хочу поблагодарить «Арсенал», персонал клуба и миллионы болельщиков за то, что поддерживали меня в течение последних полутора лет. Особую благодарность выражаю Венгеру за то, что привел меня в клуб и оказывал доверие», - написал Мхитарян в твиттере.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d ~* to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT