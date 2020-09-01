ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 сентября 01:11
автор: Юрий Нечаев

Вадим Евсеев: Мы разными глазами с судьями смотрим футбол

Чемпионат России взял паузу на матчи сборных.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о работе арбитров на матчах РПЛ.

«Мы разными глазами с судьями и болельщиками смотрим на футбол.

У судей есть свои регламенты, требования. Может, мы их не знаем? Судьи могут любой момент рассказать так, что они правы.

Судейство в России? Поставили независимого человека. Он пригласил иностранца. Любая работа методом ошибок приведет к чему-то хорошему. Нам разве надо каждый год что-то менять?», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в шести стартовых турах чемпионата России многие команды РПЛ были возмущены работой судей, а «Спартак» и «Уфа» пригрозили сняться с турнира, если ситуация не изменится.

Уфимский клуб в шести матчах набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Россия 24»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
РПЛ. «Динамо» не попало в тройку лидеров«Спартак» ждёт Кокорина и теряет ПонсеВыяснилось, почему произошел потоп в Третьяковской галерееБудущий трансфер Головина оценили в 80 миллионов евроЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаШирокову не простили избиение судьи
Вадим Евсеев: Мы разными глазами с судьями смотрим футбол
Чемпионат России взял паузу на матчи сборных.
01.09.2020 01:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Мхитарян попрощался с «Арсеналом»
Полузащитник продолжит карьеру в «Роме».
01.09.2020 00:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Сельта» не отдала Мину в аренду «Локомотиву». Испанцы хотят продать нападающего
Контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.
01.09.2020 00:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Златан Ибрагимович: Я всегда был с «Миланом», даже когда выступал за другие команды
Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице.
31.08.2020 23:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Руис подписал контракт с «Бетисом»
Игрок присоединился к испанскому клубу в качестве свободного агента.
31.08.2020 23:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бывший капитан «Локомотива» Петров ушел из жизни на 83-м году жизни
Футболист также выступал за «Спартак» и ЦСКА.
31.08.2020 22:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем
Прошлый сезон красно-черные завершили на шестом месте в турнирной таблице
31.08.2020 22:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Чалов покинул расположение молодежной сборной России из-за проблем с коленом
Игрок из-за травмы пропустил несколько матчей ЦСКА.
31.08.2020 22:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Мостовой: Атмосфера в сборной хорошая, все ребята общаются доброжелательно
Россияне продолжают подготовку к матчам Лиги наций.
31.08.2020 21:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» опубликовал результаты медицинского обследования Головина
Футболист вынужден пропустить сентябрьские матчи сборной России в Лиге Наций.
31.08.2020 21:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика