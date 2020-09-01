Вадим Евсеев: Мы разными глазами с судьями смотрим футбол

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о работе арбитров на матчах РПЛ.

«Мы разными глазами с судьями и болельщиками смотрим на футбол.

У судей есть свои регламенты, требования. Может, мы их не знаем? Судьи могут любой момент рассказать так, что они правы.

Судейство в России? Поставили независимого человека. Он пригласил иностранца. Любая работа методом ошибок приведет к чему-то хорошему. Нам разве надо каждый год что-то менять?», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в шести стартовых турах чемпионата России многие команды РПЛ были возмущены работой судей, а «Спартак» и «Уфа» пригрозили сняться с турнира, если ситуация не изменится.