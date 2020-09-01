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01 сентября 01:39
автор: Юрий Нечаев

Вадим Евсеев: Уход Газизова - это потеря для всего уфимского футбола

Чемпионат России взял паузу на матчи сборных.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал уход генерального директора клуба Шамиля Газизова в «Спартак».

«Все прекрасно понимают, что уход Газизова - это потеря для «Уфы», для уфимского футбола. У нас сейчас Шайбеков — генеральный директор. Он был правой рукой Газизова, поэтому все прекрасно знает. Что касается денежного вопроса, то как платилось в «Уфе» все вовремя, так и платится до сих пор. Это не такие большие деньги, как в других клубах, но они стабильно выплачиваются, и уход Газизова не повлиял на это», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

Уфимский клуб в шести матчах набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Телеканал «Россия 24»
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