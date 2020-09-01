«Арсенал» обратился в РФС с требованием проверить судью Матюнина на полиграфе

- Мы написали официальное письмо в РФС, в нем есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком». Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе, - приводит слова Балашова ТАСС.

Напомним, что на 45-й минуте матча шестого тура чемпионата России со «Спартаком» полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой остался недоволен решением бокового арбитра, посчитавшего, что мяч ушел за боковую линию от полузащитника тульской команды. За излишне резкую реакцию хавбек «Арсенала» получил от главного судьи встречи Алексея Матюнина желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече, и был удален с поля.