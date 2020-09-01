«Ювентус» приостановил переговоры по трансферу Джеко и рассматривает вариант подписания Суареса

По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» начал переговоры с представителями уругвайского нападающего, чья зарплата в «Барселоне» составляла 15 миллионов евро за сезон о 30 июня 2021 года.

Таким образом, как отмечает издание, оказалось, что подписание контракта с Суаресом может обойтись туринской команде дешевле, чем трансфер форварда «Ромы» Эдина Джеко, желающего зарабатывать 7,5 миллионов в год и за переход которого римский клуб требует 10 миллионов евро.

Отмечается, что на данный момент руководство «Ювентуса» приостановило переговоры по трансферу Джеко и ждет, когда Суарес расторгнет контракт с «Барселоной, чтобы подписать его на правах свободного агента.

Добавим, что в прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей за «Барселону», записав на свой счет 21 гол и 12 результативных передач.