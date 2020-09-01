Андрей Червиченко: Конфликтная ситуация между Соболевым и Дзюбой раздута и похожа на глупость

- Я думаю, конфликтная ситуация между Александром Соболевым и Артемом Дзюбой исключительно за счет стараний журналистов. На самом деле никакого конфликта нет. Просто когда нет повода, зачем-то пытаются высосать не то что кровь из пальца, а микробы яда. Думаю, это все раздуто и похоже на глупость. Может, кто-то скучает по «Дому-2» в футбольном исполнении, - передает слова Червиченко News.ru.

Накануне стало известно, что между Дзюбой и Соболевым состоялся телефонный разговор, после которого их конфликтная ситуация была урегулирована. Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 23-летнего форварда «Спартака» в состав национальной команды.