«Спартак» заинтересовался полузащитником «Аргентинос Хуниорс»

Fotospor сообщает, что стамбульский «Галатасарай» заочно конкурирует с московским «Спартаком» в борьбе за трансфер 20-летнего полузащитника Фаусто Веры, который выступает за «Аргентинос Хуниорс».

В сезоне-2019/20 Вера сыграл 14 матчей и забил один гол в матчах чемпионата аргентинской суперлиги. Также на его счету восемь игр и один забитый мяч в составе олимпийской сборной Аргентины.

Ранее СМИ писали об интересе к полузащитнику «Аргентинос Хуниорс» со стороны московского ЦСКА и «Торино».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.