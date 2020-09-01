Доменико Тедеско: Старт «Спартака» в чемпионате впечатляет. Надеюсь продолжим в том же духе

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью Tuttomercatoweb поделился впечатлениями от выступлений своей команды в стартовых матчах российского чемпионата сезона-2020/21.

«Посмотрим, как дела будут обстоять в дальнейшем, – отметил Тедеско. – У нас очень молодая команда, которая заметно прибавила в последние месяцы. Старт сезона с шестью матчами без поражений и первым местом в турнирной таблице впечатляет, как и футбол, который мы показываем. В среднем у нас 60% владения мячом, и мы – одна из самых бьющих команд в премьер-лиге. Надеюсь, мы продолжим в том же духе, чтобы болельщики нами гордились».

В шести стартовых турах «Спартак» набрал 14 очков, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью.