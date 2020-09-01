Источник: «Локомотив» отказался заключать контракт с Глушаковым

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что «Локомотив» отказался заключать контракт с бывшим полузащитником «Спартака» и сборной России Денисом Глушаковым.

Вот, что сказано в сообщении:

«Футболист уже долгое время предпринимает попытки попасть в какой-нибудь московский клуб, но каждый раз получает отказ. По словам источников, он пытался продвинуть свою кандидатуру в том числе через Аркадия Дворковича, но в клубе даже не стали переходить к стадии переговоров».

4 августа 33-летний Глушаков стал свободным агентом. В сезоне-2019/20 бывший капитан «Спартака» выступал за «Ахмат», сыграв в чемпионате РПЛ 24 матча, забив четыре мяча и сделав одну результативную передачу.