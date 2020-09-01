Страндберг вернулся в «Урал»

Официальный сайт ФК «Урала» объявил о заключении контракта с 30-летним норвежским защитником Стефаном Страндбергом.

Вот, что сказано в соообщении:

«Спустя год с небольшим футболист возвращается к нам! В «Урале» Стефан будет выступать под 4-м номером.

В составе нашей команды на финише сезона-2018/19 он провел 10 матчей в РПЛ, а также 3 поединка Кубка России, включая финал против «Локомотива». По истечению срока аренды Стефан покинул «Урал». Прошлый сезон Страндберг провел в итальянской серии В – в клубе «Трапани». Накануне норвежский футболист заключил контракт с нашим клубом. Защитник уже прилетел в Екатеринбург и прошел медицинское обследование. В ближайшее время он приступит к тренировкам с командой».

Ранее Страндберг играл за команду из Екатеринбурга на правах аренды из «Краснодара». После завершения сезона-2018/19 норвежец стал свободным агентом после завершения контракта с краснодарским клубом. В декабре Стефан стал игроком итальянского клуба «Трапани», после чего сыграл в серии B 12 матчей, отметившись одной результативной передачей.