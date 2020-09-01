Антон Миранчук: В сборной очень позитивно и весело. Все в хорошей физической форме

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал о подготовке к сентябрьским играм Лиги наций.

«После матча против «Зенита» был уставшим, поскольку игра была тяжелая, – рассказал Антон в интервью для YouTube канала сборной России. – На следующий день уже все ребята собрались. Общаемся. Кто-то рассказывает свои истории. Очень позитивно и весело. Рад был всех видеть и снова вернуться в национальную сборную.

Сегодня будем непосредственно разбирать сборную Сербии. У них многие ребята играют в европейских топ-чемпионатах. Знаю, что у них сильная команда. Тем интереснее нам будет играть, а болельщикам – смотреть.

Я раньше не играл в Лиге наций. Для меня каждый матч в сборной – серьезное событие. Официальный статус предает серьезности игре. Легче сфокусироваться. Этим Лига наций лучше, чем товарищеские матчи.

Не простой период у нас. Много матчей. Главное уметь хорошо восстанавливаться. Но у нас хороший медицинский штаб, и все ребята в хорошей физической форме».